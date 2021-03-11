Душили і могли зґвалтувати: подробиці загибелі дівчинки на Херсонщині (відео)

На тілі семирічної Марії Борисової з Херсонської області, яку знайшли мертвою, виявили сліди насильницької смерті. Поліцейські підозрюють, що дівчинку зґвалтували.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Як знайшли дівчинку
Власник домоволодіння Олександр, де знайшли загиблу, з другом обрізали виноград. Раптом він побачив, що на сараї покосилися двері. Думав, що хтось зайшов. Він відкрив двері і побачив мішок.
На місце одразу прибули правоохоронці. Підтвердили, у мішку тіло семирічної Маші. Вона була в тому ж одязі, у якому востаннє пішла з дому.
Ушкодження на тілі
Заступник начальника управління Нацполіції у Херсонській області Микола Вербицький розповів, що на тілі дівчинки є сліди насильницької смерті. Попередньо, смерть настала від механічної асфіксії або задушення.
Крім того, на тілі дівчинки виявлені також тілесні ушкодження в області статевих органів, тому, можливо, дівчинка стала жертвою зґвалтування.
"Це місце раніше оглядали, оскільки воно безпосередньо поруч з будівлею, де жила потерпіла. Тому не виключаємо, що труп також могли підкинути", – сказав поліцейський.
Сусіди розповіли "Сьогодні", що сім'я жила небагато, мати ніколи дітей не ображала. Маленька Маша була дуже довірливою і милою дитиною.
У поліції вже є кілька потенційних підозрюваних, зараз усі версії опрацьовують. Злочинцеві загрожує довічне.
Нагадаємо, раніше на Київщині знайшли вбитою зниклу 12-річну дівчинку.
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