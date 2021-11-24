Учасник Майдану через 8 років: "Мені прошипіли через зуби, що дістануться і судитимуть за держпереворот"

У більшості учасників Майдану є головна претензія до влади / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок на Майдані Незалежності планують зібратися багато з тих, хто був тут побитий "Беркутом" у ніч на 30 листопада 2013 року.

Про це "Сьогодні" повідомив активіст та волонтер Ярослав Радонь, який також був учасником тих подій.

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"Ми вже домовилися, що 30 листопада увечері зберемося на Майдані. Орієнтовно на 17:00-18:00", – повідомив Ярослав Радонь.

За його словами, учасники Майдану прийдуть згадати події 2013 року, але при цьому, швидше за все, утримаються від якихось маршів центром Києва. Як ми з'ясували, більшість учасників Майдану і раніше, і через вісім років озвучують головну претензію до влади – за цей час не було вагомих розкриттів злочинів, скоєних проти майданівців.

"Потрібно, щоб у президента, генпрокурора, глави ДБР була політична воля. Є таке прислів'я, що якщо людина не хоче, то це гірше, ніж не вміє. Влада не зацікавлена в розслідуванні. Я так вважаю. Що стосується темпів розслідування, то я, як і інші потерпілі, вже не те, щоб розчарувалися... Наприклад, справа про побиття людей на Майдані 30 листопада 2013 року досі слухається. Процес дуже затягується...", – говорить Радонь.

При цьому Ярослав Радонь згадує те, що йому довелося пережити на барикадах 30 листопада 2013 року: "Беркут" мене бив так, що я вже подумав, що моя рука зламана. Після рентгена з'ясувалося, що перелому немає. Коли впав і лежав у крові, побачив, як "беркутівець" із усієї сили бив дівчину, що тікає, по ногах гумовою палицею. Розправа була дуже жорстокою. До речі, цей день мені сниться іноді. Уві сні бачу, як тікаю від орди, яка мене оточує, потім прокидаюсь у поту через це".

Як уточнює Ярослав Радонь, напад "Беркуту" не дає себе забути через вісім років.

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"Наслідки побиття відчуваються досі. Головний біль мене переслідує. Без таблеток я не виходжу, вони постійно повинні бути у мене в кишені. Причому не просто знеболювальні, а серйозні ліки", – каже Радонь.

Втім, найбільше його обурює те, що він нещодавно почув від одного з колишніх львівських "беркутівців".

"Цей колишній командир мені сказав, що вони скоро доб'ються того, що нас судитимуть як учасників держперевороту. Прошипів крізь зуби, що скоро до нас доберуться", – обурено каже Ярослав Радонь.

Що сказав Зеленський у річницю трагічних подій Євромайдану

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні привітав українців із Днем Гідності та Свободи.

Президент згадав про в'язниці, втрату душі і що буває, якщо влада не чує народ.

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"Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність та свобода – це свято. Це наше повітря. Ні. Це не звучить надто голосно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря, тоді буває надто голосно. Коли влада не чує свого народу – тоді буває надто голосно", – сказав він.

Глава держави наголосив, що це той день, який характеризує українців.

Також Зеленський зазначив, що українці вільні і заплатили за це велику ціну, та нагадав ситуацію з моряками у російському полоні.

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