Загроза нападу Росії: де в разі обстрілів сховатися в Києві (карта)

КМДА створила карту, на якій можна знайти найближчі укриття/Колаж: "Сьогодні"
У Києві створена мережа укриттів у разі обстрілів, бомбардувань та надзвичайних ситуацій. У Київській міській державній адміністрації розробили інтерактивну карту таких пунктів, а також дали інструкцію, як діяти у разі нападу на столицю.
Про це йдеться на сайті КМДА.
Укриття в Києві
Для укриття від обстрілів, бомбардувань та надзвичайних ситуацій у столиці створено фонд захисних споруд. У нього входять підземний простір метрополітену і паркінгів, підвали житлових будинків та інші споруди під землею.
У квітні цього року інтерактивну мапу укриттів поновили. На ній вказані адреси підземних укриттів, телефони дільничних адміністрацій, тип сховищ та відповідальна компанія. Організації та власники цих об'єктів у разі необхідності зобов'язані забезпечити населенню вільний доступ до укриття.
Як діяти у разі обстрілу або надзвичайної ситуації?
У столиці головний спосіб оповіщення жителів про виникнення надзвичайної ситуації або загрози обстрілу — передача повідомлення по радіо і телебаченню, а також за допомогою автомобілів з гучномовцями. Також у Києві під час надзвичайної ситуації вмикатимуть сирени. Сирени та переривчасті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільної оборони "Увага всім!".
У разі, якщо ви почули такий сигнал, необхідно включити радіо або телевізор і прослухати повідомлення управління з надзвичайних ситуацій. Воно містить інформацію про подію, а також території, де воно сталося. Одразу після цього варто бути готовим до будь-якого розвитку подій. В першу чергу потрібно зібрати документи, оскільки їх можуть перевіряти на блок-постах і контрольно-пропускних пунктах.
Набір речей на випадок надзвичайної ситуації
- Оригінали всіх важливих документів (паспорт, свідоцтва про народження дітей, автомобільні права, пенсійне посвідчення, правоустановчі документи на нерухомість тощо) зберіть заздалегідь і запакуйте у водонепроникне паковання. Документи упакувати потрібно так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких.
- Копії документів, які зазначені вище.
- Банківські картки та невеликий запас готівки.
- Дублікати ключів від будинку та авто.
- Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку і місце зустрічі.
- Пристрої зв’язку, які надають доступ до інформації.
- Ліхтарик із запасними батарейками для нього.
- Компас і годинник. Краще водонепроникні.
- Ніж складний універсальний. Також не варто забувати про сірники або запальничку.
- Сигнальні засоби (свисток).
- Рулон широкого скотчу.
- Шнур синтетичний (діаметр – 4-5 мм, довжина – 20 м).
- Блокнот і олівець.
- Нитки та голки.
- Аптечка першої необхідності (бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні засоби, ліки проти алергії, діареї, кишкової інфекції, очні краплі та антибіотики в порошках).
- Одяг (спідня білизна, шкарпетки, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик та зручне взуття за сезоном).
- Гігієнічні засоби (зубна щітка і паста, шматок мила, рушник, туалетний папір, кілька паковань сухих серветок, вологі серветки). Жінкам – засоби особистої гігієни.
- Приладдя для дітей.
- Посуд (казанок, фляга, ложка, чашка, розкладний стаканчик).
- Запас їжі на декілька днів (все, що можна їсти без приготування і що займає мало місця, довго зберігається). Питна вода на перший час.
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