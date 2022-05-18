Україна має стати 33-ю країною в НАТО – Арсеній Яценюк

НАТО має бути розширено до 33 країн, і одна з них – Україна, вважає Арсеній Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні

Фінляндія та Швеція одночасно подали свої заявки на вступ до НАТО, у цю хвилю розширення має бути включена також Україна, вважає голова Київського безпекового форуму, прем‘єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк. Усі країни – члени НАТО повинні невідкладно прийняти рішення про розширення Альянсу, заявив він в ефірі "Еспресо TV".

Арсеній Яценюк нагадав, що одна з ключових тез, яку використовував Путін при військовій агресії проти України, – це необхідність зупинки розширення НАТО, яке начебто загрожує безпеці РФ.

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Проте в результаті дві нейтральні країни, – а Швеція була нейтральна взагалі протягом 200 років, – прийняли рішення подати заявку на вступ до НАТО.

"Таким чином Альянс повинен бути розширений з 30 до 32 країн", – каже він.

Водночас, на думку Арсенія Яценюка, зараз дуже важливо, щоби в НАТО увійшла і 33-тя країна, а саме – Україна.

"На порядку денному НАТО це повинно звучати. Поки що такої позиції немає, але ця позиція повинна бути", – додав голова КБФ.

Він також назвав такою, що викликає занепокоєння, позицію Туреччини щодо членства в НАТО Фінляндії та Швеції. За словами експрем'єра, зараз не тільки росіяни, але й китайці спостерігають за тим, як швидко Альянс здатен ухвалити рішення про своє розширення.

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Арсеній Яценюк наголосив, що Туреччина має розділити питання вступу цих країн до НАТО і їх двосторонній діалог щодо видачі тих, хто, на думку Туреччини, є вірогідними злочинцями.

"А те, що стосується розширення НАТО і чіткого слова Туреччини в тому, що вона готова підтримати це розширення і посилити НАТО, – воно має лежати на поверхні", – заявив він.

Раніше "Сегодня" повідомляв, що тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін розповіла про те, що Україна може зрізати шлях до членства в НАТО.