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У США заявили, що Україна може зрізати шлях до членства в НАТО

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 травня, 14:50
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Крістіна Квін розповіла про можливий шлях до Альянсу для України
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Україна має шанс стати членом НАТО без етапу Плану дій щодо членства за прикладом Фінляндії та Швеції, тому що це не обов'язкова частина процедури вступу. Про це розповіла тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін в інтерв'ю "Європейській правді". Вона наголосила, що це не те саме, що спрощена процедура.

"Щодо можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а значить, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Проте я б не називала це скороченою процедурою", — сказала вона.

Квін пояснила, що ПДЧ – це механізм, який дозволяє державі досягти вимог для сумісності з Євросоюзом, і якщо якась держава вже відповідає всім вимогам, План дій щодо членства стає непотрібним.

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"Україна, як і будь-яка інша держава, не повинна отримувати План дій щодо членства і виконувати його, якщо ви загалом відповідатимете більшій частині вимог", — сказала Крістіна Квін.

Нагадаємо, у рішенні Брюссельського саміту НАТО у червні 2021 року підтвердили рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна у майбутньому стане членом Альянсу через План дій щодо членства.

ЗСУ переходить на стандарти НАТО

Під час саміту міністрів оборони 40 країн на авіабазі Рамштайн у Німеччині було прийнято стратегічне рішення щодо переходу української армії на західні калібри та техніку за стандартами НАТО.

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Було створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі. Це дозволить оптимізувати та прискорити важливі процеси одержання зброї, удосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.

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