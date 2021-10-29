Україна – один із світових виробників підроблених ковід-сертифікатів – Шустер

Україна лідирує у світі по підробкам ковід-сертифікатів. / Фото: Колаж: Сьогодні
Українці встановили новий антирекорд. Весь світ обговорює найбільші масштаби підробок сертифікатів про вакцинацію в Україні.
Про це заявив журналіст Савік Шустер в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".
Він зазначив, що дуже важливо не підробляти сертифікати вакцинації.
"Бо дуже неприємно чути у світі, що Україна – один із лідерів фальшивих сертифікатів. Це звучить скрізь і на всіх платформах – європейських та американських. І це дуже неприємно" – сказав Шустер.
Перші покарання за підробки
Як ми з'ясували, у держреєстрі судових рішень уже почали з'являтися перші вироки тим, хто подав правоохоронцям підроблені документи про вакцинацію.
Наприклад, тиждень тому Жовківський райсуд Львівської області визнав винним у підробці документа про вакцинацію далекобійника. У суді чоловік покаявся у скоєному, розповівши, що бланк сертифікату завантажили з інтернету. Суд оштрафував його на 850 грн, а сама санкція статті за підробку передбачає до 2 років обмеження волі.
Що має бути у сертифікаті про вакцинацію
У паперових свідоцтвах про вакцинацію обов'язково мають бути реквізити – інформація про вид щеплення, кількість доз щеплення, підпис лікаря та печатку офіційної установи охорони здоров'я.
"Усі дані про вакцинацію громадян вже є у реєстрі, який також підключено до міжнародних баз. Інформація перевірятиметься дуже ретельно. Працівники, які перевірятимуть свідоцтва про вакцинацію, повинні переконатися у достовірності свідоцтва, адже відомі випадки їхньої підробки", – розповіли в поліції.
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