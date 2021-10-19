Як відрізнити фейковий COVID-сертифікат від справжнього – 5 правил

Документи перевірятимуть за допомогою електронної програми, яка сканує QR-коди сертифікатів

COVID-сертифікати будуть перевіряти поліцейські / Колаж "Сьогодні"

Із середи поліція почне перевіряти наявність COVID-сертифікатів або негативних ПЛР-тестів у пасажирів поїздів далекого сполучення і міжобласного транспорту. Нагадаємо, 21 жовтня набувають чинності нові правила проїзду.

Втім, як розповіли нам прикордонники, виконуючи свої службові обов'язки, вони вже перевіряють справжність сертифікатів у тих, хто в'їжджає в нашу країну. Роблять це за допомогою електронної програми, яка сканує QR-коди сертифікатів.

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Якщо сертифікат справжній, то на екрані сканера з'являється напис "Дійсний", якщо сумнівний, то висвічується напис "Недійсній". Приблизно за таким принципом планує працювати з 21 жовтня і поліція, яка буде перевіряти документи, що підтверджують COVID-безпеку.

Як перевірити справжність COVID-сертифіката

Силовики розповіли, на що саме будуть звертати увагу в паперовому і цифровому документі, перевіряючи його справжність.

Печатка лікаря / медустанови, де видано документ. Вона має бути чітка і не "розмита".

Підпис лікаря, який видав документ. За бажання правоохоронці можуть відразу відшукати контакти медика і телефоном з'ясувати, чи видавав він цей документ.

Якість друку документа. Якщо букви "розмиті", то правоохоронці засумніваються в його справжності.

Назва установи, в якій видано документ. Якщо це не медустанова, то сертифікат вважатимуть підозрілим. Були випадки, коли сертифікати видавали візові центри. Документи виявилися підробленими.

QR-код у цифровому COVID-сертифікаті в застосунку "Дія". Він легко сканується пристроєм, який уже є у правоохоронців.

"Наприклад, у нас є засоби контролю, за допомогою яких ми можемо детально, у збільшеному варіанті розглянути друк документа. Із судових рішень, коли люди були притягнуті до відповідальності, відомо про таке: деякі завантажували зразки документів з інтернету і вписували туди свої прізвища. Наприклад, прикордонники, виявляючи сумнівний документ, телефонували лікарям або в установи, де нібито він був виданий. Лікарі підтверджували, що такого документа такому громадянину вони не видавали", – повідомив нам речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Хто буде перевіряти COVID-сертифікати

Як стало попередньо відомо, наприклад, провідники лише проситимуть показати сертифікат. За словами залізничників, функція контролю таких документів – компетентність МВС.

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Перші покарання за підробки

Як ми з'ясували, у держреєстрі судових рішень вже почали з'являтися перші вироки тим, хто надав правоохоронцям підроблені документи про вакцинацію.

Наприклад, тиждень тому Жовківський райсуд Львівської області визнав винним у підробці документа про вакцинацію далекобійника. У суді чоловік розкаявся в скоєному, розповівши, що бланк сертифіката завантажили з інтернету. Суд оштрафував його на 850 грн, а сама санкція статті за підробку передбачає до 2 років обмеження волі.

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