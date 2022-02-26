Україна зупинила просування окупантів до Києва зі сходу: деталі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України фактично зупинили просування російських окупантів до Києва зі сходу.

Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

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Велика перемога

Радник міністра внутрішніх справ пояснив це так:

"Перемога! Велика перемога! Сьогодні вранці на станцію Низківка Корюківського району з РФ прийшов ешелон із соляркою для колон російсько-фашистських військ, що наступають із направлення Чернігів – Суми. Місцеві жителі дали цю інформацію через соціальні мережі до ЗСУ. По станції відпрацювали наші артилеристи та підірвали ешелон з більш ніж 3000 пального для армії окупантів!"

/ Фото: уніан

За словами Геращенка, очевидці повідомили, що на місці станції – "море вогню":

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"Оскільки колії до РФ розібрані і швидко їх не відновлять, ЗСУ фактично зупинили просування супротивника до Києва зі сходу. Залишилося знищити Гостомельське угруповання супротивника і агресор буде відкинутий від столиці".

Нагадаємо, оперативне командування "Північ" заявило про захоплення в полон командира танкового батальйону Російської Федерації.

"Хто нападає на Україну. Командир танкового батальйону 35-ї мотострілецької бригади м. Олейськ Центрального військового округу армії РФ, майор Щеткін Леонід Петрович. Випускник Казанського військового танкового училища. Одружений, має двох дітей", – зазначили у командуванні.

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