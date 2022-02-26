ЗСУ взяли в полон командира танкового батальйону РФ

Окупант виявився випускником Казанського військового танкового училища

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Оперативне командування "Північ" заявило про захоплення в полон командира танкового батальйону Російської Федерації.

Про це командування написало на своїй сторінці у Facebook.

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Кого захопили

"Хто нападає на Україну. Командир танкового батальйону 35-ї мотострілкової бригади м. Олейськ Центрального військового округу армії РФ, майор Щеткін Леонід Петрович. Випускник Казанського військового танкового училища. Одружений, має двох дітей", – зазначили в командуванні.

Також повідомляється, що танк полоненого був підбитий Збройними силами України, і він "дивом залишився живим".

Фото – Оперативне командування "Північ".

Фото – Оперативне командування "Північ".

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Фото – Оперативне командування "Північ".

Нагадаємо, в Новій Водолазі, що в Харківській області, місцеві жителі знешкодили БТР за допомогою "коктейлів Молотова". Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Проти вторгнення окупантів Путіна почалася справжня народна війна! Нова Водолага. Місцеві жителі вчора ввечері знешкодили БТР супротивника за допомогою "коктейлю Молотова", – написав Геращенко.

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