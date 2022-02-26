ВСУ взяли в плен командира танкового батальона РФ

Оккупант оказался выпускником Казанского военного танкового училища

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Оперативное командование "Север" заявило о захвате в плен командира танкового батальона Российской Федерации.

Об этом командование написало на своей странице в Facebook.

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Кого захватили

"Кто нападает на Украину. Командир танкового батальона 35-й мотострелковой бригады г. Олейск Центрального военного округа армии РФ, майор Щеткин Леонид Петрович. Выпускник Казанского военного танкового училища. Женат, имеет двоих детей", – отметили в командовании.

Также сообщается, что танк пленника был подбит Вооруженными силами Украины, и он "чудом остался в живых".

Фото – Оперативное командование "Север".

Фото – Оперативное командование "Север".

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Фото – Оперативное командование "Север".

Напомним, в Новой Водолаге, что в Харьковской области, местные жители обезвредили БТР с помощью "коктейлей Молотова". Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Против вторжения оккупантов Путина началась настоящая народная война! Новая Водолага. Местные жители вчера вечером обезвредили БТР противника с помощью "коктейля Молотова" , – написал Геращенко.

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