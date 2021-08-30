Україна у рамках "Великого будівництва" відновлює залізничне та автомобільне сполучення з Молдовою

Україна опрацьовує можливість посилення співпраці в морському, річковому і авіаційному сполученні. Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Під час офіційного візиту до Кишинева президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна відкрита до поглиблення відносин з Молдовою. Зокрема, в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" була відновлена траса Р-08 Немирів-Ямпіль, наразі триває зведення нового міжнародного мосту між Україною і Молдовою, повідомляєміністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Цього року вдалося повністю оновити 116 км дороги Р-08, яка є основною складовою шляху з Києва до Кишинева.

Далі у планах будівництво мосту через річку Дністер на Вінниччині в околицях прикордонних населених пунктів Ямпіль і Косеуць. В липні було відібрано підрядника, зараз тривають підготовчі роботи.

"Україна бере на себе всі фінансові зобов’язання щодо будівництва мосту. Спільними зусиллями маємо забезпечити логістику до будівельного майданчику, безпеку усіх процесів. Це буде найшвидший та найкомфортніший шлях між двома столицями – минаючи Придністров’я", – зазначив Олександр Кубраков.

Наразі сполучення між Україною і Молдовою забезпечує міст, який розміщений у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський — Отач".

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Також було відновлене залізничне сполучення між Україною та Молдовою після пандемії коронавірусу.

У 2019 році залізницею подорожувало близько 90 тис. пасажирів. За 2019 кількість пасажирів виросла на 30%. Найпопулярнішим був рейс Кишинів – Одеса. Із розпалом пандемії сполучення було зупинено.

Завдяки зусиллям "Укрзалізниці" та Calea Ferata din Moldova маршрут Кишинів – Одеса відновили. Потяг "Укрзалізниці" курсуватиме щоденно. Пасажири можуть зранку виїхати з Кишинева (07:09) та ще до обіду (10:55) бути в Одесі. Зворотній рейс – ввечері (18:36 – 22:33). Наступний пріоритетний напрям – Київ – Кишинів.

"Опрацьовуємо також можливості посилення співпраці у морському, річковому та авіаційному транспорті. Якщо "Велике будівництво" всередині країни – для цілісності та єдності України, то масштабні інфраструктурні проєкти з дружніми сусідніми країнами – це наша інвестиція у безпеку та добробут в регіоні", – додав міністр інфраструктури.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Молдова Майя Санду підписали спільну заяву щодо важливості розвитку українсько-молдовських двосторонніх відносин.

В травні дочірня компанія "Укравтодору" оголосила тендер на проектування і будівництво нового моста через річку Дністер у Вінницькій області, який побудують в рамках президентської програми "Велике будівництво".

Ми також повідомляли, що президенти України, Грузії і Молдови під час зустрічі в Батумі підписали Декларацію Батумського саміту про європейську інтеграцію.