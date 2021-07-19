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"Надзвичайно результативний" – Нікіфоров розповів подробиці візиту Зеленського в Батумі

19 липня 2021 20:09

Богдан Приходько Богдан Приходько

Початок "асоційованого Тріо" підтримало український, грузинський і молдавський народи на шляху до Європи

Візит Зеленського с президентом Европейської Ради Шарлем Мішелем додав балів Грузії. Фото: колаж "Сьогодні"

Візит Зеленського с президентом Европейської Ради Шарлем Мішелем додав балів Грузії. Фото: колаж "Сьогодні"

Президенти України, Грузії і Молдови під час зустрічі в Батумі підписали Декларацію Батумського саміту про європейську інтеграцію. Про це повідомив прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров на своїй сторінці в Facebook в понеділок, 19 липня.

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"Грузія повністю підтримала Україну в невдоволенні політикою безпеки через ситуацію в Чорному морі і агресією Росії, а також в прагненні України до європейської інтеграції" , – написав він.

Спікер глави держави додав, що "надзвичайно результативний" візит Володимира Зеленського разом з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем додав вагомих політичних балів грузинській владі, яка зараз страждає від урядової кризи.

"Початок" асоційованого Тріо "неабияк підтримала український, грузинський і молдавський народи на шляху до Європи", – підкреслив Нікіфоров.

Крім того, прес-секретар Зеленського зазначив, що ще до прильоту української делегації приймаюча сторона відпустила двох українських яхтсменів.

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"Україна боролася за їх свободу з листопада 2020 року. Зараз же хлопців не тільки помилували, але і зняли з них судимості. Це означає, що вони зможуть знову займатися улюбленою справою", – сказав Нікіфоров.

Нагадаємо, грузинські прикордонники в листопаді 2020 року затримали яхту, Яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. На борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич. Власником яхти виявився громадянин Грузії Михайло Батурин, який раніше працював в охороні Саакашвілі. Моряків звинуватили в незаконному перетині кордону Грузії і відправили під арешт.

У свою чергу колишній президент Грузії, глава Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїл Саакашвілі заявив, що Зеленський піднімав це питання на зустрічі з президентом Грузії в червні , Коли Саломе Зурабішвілі була в Києві з візитом.

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