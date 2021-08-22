Українцям запропонували вибрати назву для легендарного криголама James Clark Ross (фото)

Красень-криголам з висоти пташиного польоту. Фото: колаж "Сьогодні"
19 серпня Україна придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс". Поки продолжаеться переоформлення документів і перехід судна в країну, українцям пропонують приєднатися до вибору нової назви для цього красеня.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр в Facebook.
"Яке ім’я повинен мати антарктичний науково-дослідний криголам під українським прапором? Пишіть ваші пропозиції", – йдеться в повідомленні.
Пропозиції приймають до 29 серпня 2021 року (включно). А кращі три ідеї ми зазначимо унікальними подарунками: наборами листівок з фотографіями до 25-річчя станції "Академік Вернадський".
"Академік Вернадський" замело снігом – на вулиці -38
11 серпня на українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді прийшла справжня зима – будівля замело снігом, а на вулиці вдарив тріскучий мороз, відчувається майже як 40 градусів.
Полярники відзначають, що їх острів Галіндез накрила сильна завірюха з рекордною для цієї зимівлі швидкістю вітру – 33,2 м в секунду.
"Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили друг одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг" , – розповів кухар Артем Ігнатенкo.
Як повідомляли новини "Сьогодні", в січні поблизу станції "Академік Вернадський" відколовся льодовик висотою з семиповерхівки . У цьому районі скол такого масштабу трапився вперше.
Також ми показували фото, як в Антарктиді біля української станції з'явилися пінгвінята. Троє пташенят народилися в День святого Миколая, тому полярники прозвали їх "миколайчиками".