Украинцам предложили выбрать название для легендарного ледокола James Clark Ross (фото)

Красавец-ледокол с высоты птичьего полета. Фото: коллаж "Сегодня"

19 августа Украина приобрела легендарный британский ледокол "Джеймс Кларк Росс". Пока продолжаеться переоформление документов и переход судна в страну, украинцам предлагают присоединиться к выбору нового названия для этого красавца.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Какое имя должен иметь антарктический научно-исследовательский ледокол под украинским флагом? Пишите ваши предложения", – говорится в сообщении.

Как выглядит ледокол. Фото: Национальный антарктический научный центр

Предложения принимают до 29 августа 2021 года (включительно). А лучшие три идеи мы отметим уникальными подарками: наборами открыток с фотографиями к 25-летию станции "Академик Вернадский".

Ледокол в океане. Фото: Национальный антарктический научный центр

"Академик Вернадский" замело снегом – на улице -38

11 августа на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде пришла настоящая зима – здание замело снегом, а на улице ударил трескучий мороз, ощущается почти как 40 градусов.

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Полярники отмечают, что их остров Галиндез накрыла сильная метель с рекордной для этой зимовки скоростью ветра – 33,2 м в секунду.

"Мы вышли чистить снег, но впоследствии, за секунды, нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6-7 метров. Просто сдувало с ног", – рассказал повар Артем Игнатенкo.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе вблизи станции "Академик Вернадский"откололся ледник высотой с семиэтажку. В этом районе скол такого масштаба случился впервые.

Также мы показывали фото, как в Антарктиде возле украинской станции появились пингвинята. Трое птенцов родились в День святого Николая, поэтому полярники прозвали их "николайчиками".