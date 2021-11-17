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Українці можуть поїхати майже у всі країни Європи, але є умови – список

Інна Собора
17 листопада, 14:51
Кожна країна самостійно визначає список необхідних документів для перетину своїх кордонів

Українці можуть полетіти майже всі країни Європи, але на певних умовах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейський Союз виключив Україну із "зеленого списку" через складну ситуацію з COVID-19. Однак попри це багато країн Європи не забороняють в'їзд для українців.

Про це свідчать дані на сайті МЗС.

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Перед плануванням подорожей необхідно ознайомитися з актуальною інформацією про умови в’їзду до певної країни. Серед них є вимога надати при в'їзді, окрім стандартних документів, COVID-сертифікат, негативні результати тесту або сертифікат про одужання.

Умови в'їзду в країни Європи

Заборонено

  • Білорусь,
  • Болгарія,
  • Мальта,
  • Сан-Марино.

Вакцинація

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  • Естонія,
  • Латвія,
  • Литва,
  • Данія,
  • Німеччина,
  • Чехія,
  • Словаччина,
  • Бельгія,
  • Франція,
  • Іспанія.

Вакцинація + тест або сертифікат про одужання

  • Ісландія

Вакцинація або тест

  • Португалія,
  • Словенія,
  • Сербія,
  • Чорногорія,
  • Швеція.

Вакцинація або тест + самоізоляція

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  • Норвегія
  • Фінляндія,

Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест + самоізоляція

  • Австрія,
  • Румунія,
  • Польща

Вакцинація або сертифікат про одужання, або тест

  • Швейцарія,
  • Ліхтенштейн,
  • Хорватія,
  • Боснія і Герцеговина,
  • Молдова,
  • Албанія,
  • Північна Македонія,
  • Туреччина.

Вакцинація + тест або тест +самоізоляція

  • Велика Британія,
  • Італія.

Тест після приїзду + або вакцинація, або сертифікат про одужання, або тест

  • Греція

Вакцинація або ПЛР-тест

  • Угорщина

Вакцинація або ПЛР-тест + тест після прибуття

  • Грузія,
  • Кіпр.

Вакцинація або сертифікат про одужання, або ПЛР-тест

  • Ірландія.

Для ЄС Україна більше не в "зеленій зоні"

Згідно з рішенням ЄС, тепер для українців рекомендують закрити кордони, поки ситуація з коронавірусом не поліпшиться. Однак кожна країна Євросоюзу сама вирішує, чи забороняти в'їзд туристів з нашої країни повністю, робити винятки для вакцинованих (і якими вакцинами) або для тих, хто надасть ПЛР-тест.

Голова МЗС Дмитро Кулеба вже пояснив: після вилучення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Тепер перед поїздкою до Європи слід перевіряти, які обмеження діють у тій чи іншій країні.

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