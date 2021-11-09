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Офіційно! Україну виключили із "зеленого списку" ЄС

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
9 листопада, 12:36
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ЄС виключив Україну із "зеленого списку". Фото: колаж "Сьогодні"
ЄС виключив Україну із "зеленого списку". Фото: колаж "Сьогодні"

Європейський Союз оновив "зелений список" країн для туристів, з яких рекомендується відкрити кордони. Україну із цього переліку виключили.

Про це повідомили на сайті Ради ЄС.

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Подробиці

Як стало відомо, ЕС виключив Сінгапур та Україну зі списку країн, для яких слід зняти обмеження на поїздки.

Тепер до переліку безпечних країн входять:

  • Аргентина
  • Австралія
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чилі
  • Колумбія
  • Йорданія
  • Кувейт
  • Намібія
  • Нова Зеландія
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Південна Корея
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Уругвай
  • Китай, за умови підтвердження взаємності

"Зелений список" ЄС

Востаннє Євросоюз переглядав "зелений список" 8 жовтня. Тоді Україну залишили в ньому не дивлячись на те, що за формальними критеріями вже не відповідала нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

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