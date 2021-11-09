Офіційно! Україну виключили із "зеленого списку" ЄС

ЄС виключив Україну із "зеленого списку". Фото: колаж "Сьогодні"

Європейський Союз оновив "зелений список" країн для туристів, з яких рекомендується відкрити кордони. Україну із цього переліку виключили.

Про це повідомили на сайті Ради ЄС.

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Подробиці

Як стало відомо, ЕС виключив Сінгапур та Україну зі списку країн, для яких слід зняти обмеження на поїздки.

Тепер до переліку безпечних країн входять:

Аргентина

Австралія

Бахрейн

Канада

Чилі

Колумбія

Йорданія

Кувейт

Намібія

Нова Зеландія

Перу

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Південна Корея

Об'єднані Арабські Емірати

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності

"Зелений список" ЄС

Востаннє Євросоюз переглядав "зелений список" 8 жовтня. Тоді Україну залишили в ньому не дивлячись на те, що за формальними критеріями вже не відповідала нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.