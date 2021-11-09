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Официально! Украину исключили из "зеленого списка" ЕС

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
9 ноября, 12:36
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ЕС исключил Украину из "зеленого списка". Фото: коллаж "Сегодня"
ЕС исключил Украину из "зеленого списка". Фото: коллаж "Сегодня"

Европейский Союз обновил "зеленый список" стран для туристов, из которых рекомендуется открыть границы. Украину из этого перечня исключили.

Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

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Подробности

Как стало известно, Совет исключил Сингапур и Украину из списка стран, для которых следует снять ограничения на поездки.

Теперь в перечень безопасных стран входят:

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Иордания
  • Кувейт
  • Намибия
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Южная Корея
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай
  • Китай, при условии подтверждения взаимности

"Зеленый список" ЕС

В последний раз Евросоюз пересматривал зеленый список 8 октября. Тогда Украину оставили в нем несмотря на то, что по формальным критериям уже не соответствовала нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.

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