Официально! Украину исключили из "зеленого списка" ЕС

ЕС исключил Украину из "зеленого списка". Фото: коллаж "Сегодня"

Европейский Союз обновил "зеленый список" стран для туристов, из которых рекомендуется открыть границы. Украину из этого перечня исключили.

Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

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Как стало известно, Совет исключил Сингапур и Украину из списка стран, для которых следует снять ограничения на поездки.

Теперь в перечень безопасных стран входят:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Иордания

Кувейт

Намибия

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Южная Корея

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности

"Зеленый список" ЕС

В последний раз Евросоюз пересматривал зеленый список 8 октября. Тогда Украину оставили в нем несмотря на то, что по формальным критериям уже не соответствовала нормам, установленным европейским законодательством о беспрепятственном въезде.