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СЬОГОДНІ Новини України

Ще одна область може "почервоніти": МОЗ оновило карантинні зони в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
9 листопада, 10:44
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За добу зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків COVID-19
"Червона зона" в Україні може збільшитись. Фото: колаж "Сьогодні"
"Червона зона" в Україні може збільшитись. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 9 листопада в Україні зменшилася "жовта зона" карантину. Тепер у "помаранчевій" опинилася Закарпатська область.

Про це свідчать дані МОЗ.

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"Червона зона"

  • Київ
  • Херсонська область
  • Одеська область
  • Запорізька область
  • Донецька область
  • Дніпропетровська область
  • Сумська область
  • Миколаївська область
  • Рівненська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Чернігівська область
  • Львівська область
  • Волинська область

"Помаранчева зона"

  • Вінницька область
  • Полтавська область
  • Харківська область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Закарпатська область

"Жовта зона"

  • Кіровоградська область
  • Тернопільська область

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"
Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Фото: колаж "Сьогодні"

Коронавірус в Україні

За добу 8 листопада в Україні зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).

Також минулої доби госпіталізували 2967 осіб, а летальних випадків – 833. Крім цього, одужали від коронавірусу 16 609 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 3 107 489 осіб;
  • одужали – 2 537 565 осіб;
  • летальних випадків – 73 390.

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