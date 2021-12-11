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Україну "атакувала" бурхлива непогода: три області залишилися без світла

Софія Ковнір
11 грудня, 07:52
Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів

В Україні вирує негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 7-му ранку 11 грудня в Україні кілька областей залишились без електрики. Це пов'язано з поганими погодними умовами.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Де немає світла?

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у трьох областях:

  • Київська – 25
  • Житомирська – 21
  • Чернігівська – 9

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Погода в Україні 11 грудня

Погода в Україні у суботу, 11 грудня, буде теплою як для зими. У більшості регіонів буде сонячно, подекуди опади у вигляді дощу.

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У центрі та на півночі ситуація з погодою буде помірною – +6...+8 обіцяють як вдень, так і вночі. Щоправда, на Сумщині – холодніше.

На півдні України 11 грудня опадів не очікується. Денна температура повітря буде на рівні +7, +13, уночі – +6, +11. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с.

У східних регіонах позначки на стовпчиках термометрів опускатимуться нижче. Наприклад, у Донецькій та Харківській області температура повітря становитиме +4...+6. Проте найхолодніше буде на заході – +2…+4. Вночі мороз до -1 градуса.

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У Києві 11 грудня йтиме дощ. Температура повітря триматиметься на рівні +6, +8 і вдень та вночі. Швидкість вітру – 7-12 м/с.

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