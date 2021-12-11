Україну "атакувала" бурхлива непогода: три області залишилися без світла

В Україні вирує негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 7-му ранку 11 грудня в Україні кілька областей залишились без електрики. Це пов'язано з поганими погодними умовами.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Де немає світла?

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у трьох областях:

Київська – 25

Житомирська – 21

Чернігівська – 9

Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Погода в Україні 11 грудня

Погода в Україні у суботу, 11 грудня, буде теплою як для зими. У більшості регіонів буде сонячно, подекуди опади у вигляді дощу.

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У центрі та на півночі ситуація з погодою буде помірною – +6...+8 обіцяють як вдень, так і вночі. Щоправда, на Сумщині – холодніше.