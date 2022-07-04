Україну атакує негода: які області під загрозою

В Україну йде погана погода. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 5 липня, у деякі регіони України прийде негода. Так, очікуються грози, град та шквальний вітер. Також прогнозують перший рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише ДСНС України.

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Так, за інформацією синоптиків, вдень 5 липня на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині будуть грози, в окремих районах град та шквали вітру до 15-20 м/с.

Також залишається перший рівень небезпеки – жовтий.

Якою буде погода 5 липня

У західних областяхвдень стовпчики термометрів піднімуться вище за 30 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях 30-32. Синоптики обіцяють дощі з грозами.

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На півдні денна температура наблизиться до 34-градусної позначки. Очікується ясна погода, без опадів.

У центральних областях у вівторок буде ясно, без опадів, вдень 31-33 градуси.

У Сумській та Чернігівській областях вдень очікується 30-32 градуси, сонячно, без опадів.

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У східних областях 5 липня буде тепло, без опадів. Температура у Харківській, Донецькій та Луганській областях 31-33 градуси.

У Києві та області без опадів. Температура вночі 20-22°С, вдень 32-34°С.

Цього дня йтиме дощ у західних областях

Прогноз народного синоптика

Народний синоптик Володимир Деркач раніше давав прогноз на все літо. За його словами, у червні мала бути помірно спекотна погода. На липень він прогнозував сильні опади. У серпні синоптик прогнозує типово літню погоду.

"Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а ніби зупиниться на цьому піку, якого досягло в минулі роки", – сказав Деркач.

Він зазначав, що цього літа спостерігатиметься різка зміна погодних умов. Особливо це буде помітно у липні: очікуються погодні явища від спеки до сильних дощів та шквалів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

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