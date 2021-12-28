Україну засипатиме снігом: прогноз погоди на 28 грудня (карта)

Опади не зачеплять лише одну область України/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 28 грудня, майже по всій території України прогнозують сніг та дощі. Днем раніше у країні були опади тільки на заході та півдні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Цього дня опадів не слід очікувати лише на Закарпатті. В інших регіонах прогнозують сніг та дощі. Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.

На заході очікується від -5 до +2 градусів. На сході прогнозують 5-7 градусів нижче нуля.

У північних регіонах — 3-7 градусів морозу. На півдні — 2-9 градусів тепла.

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У Києві прогнозують сніг, 4-6 градусів нижче нуля, а в Сімферополі варто очікувати дощ — 9-11 градусів тепла.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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