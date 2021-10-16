Україну накриє туман: прогноз погоди на 17 жовтня (карта)

В Україні буде сонячно і сухо / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні 17 жовтня буде сонячною і без опадів. Тільки в південних областях місцями невеликий дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У більшості західних і північних областей вночі та вранці туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +1...+6 градусів, вдень +8...+13 градусів. У Карпатах очікується +4...-1 градусів.

Також вночі і вранці завтра в більшості західних областей, а також у Чернігівській та Сумській очікується туман, видимість 200-500 метрів. Оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

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У південних областях вночі +6...+11 градусів, а вдень +11...+16.

У Києві 17 жовтня опадів не очікується, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +10...+12.

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Погода в містах

Ужгород – +11...+13

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +8...+10

Рівне – +9...+11

Житомир – +9...+11

Вінниця – +10...+12

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +10...+12

Суми – +10...+12

Полтава – +10...+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +10...+12

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