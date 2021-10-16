Україну накриє туман: прогноз погоди на 17 жовтня (карта)

В Україні буде сонячно і сухо / Фото: Колаж: Сьогодні
Погода в Україні 17 жовтня буде сонячною і без опадів. Тільки в південних областях місцями невеликий дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У більшості західних і північних областей вночі та вранці туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +1...+6 градусів, вдень +8...+13 градусів. У Карпатах очікується +4...-1 градусів.
Також вночі і вранці завтра в більшості західних областей, а також у Чернігівській та Сумській очікується туман, видимість 200-500 метрів. Оголошено "жовтий" рівень небезпеки.
У південних областях вночі +6...+11 градусів, а вдень +11...+16.
У Києві 17 жовтня опадів не очікується, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +10...+12.
Погода в містах
- Ужгород – +11...+13
- Львів – +8...+10
- Івано-Франківськ – +9...+11
- Тернопіль – +9...+11
- Чернівці – +10...+12
- Хмельницький – +9...+11
- Луцьк – +8...+10
- Рівне – +9...+11
- Житомир – +9...+11
- Вінниця – +10...+12
- Одеса – +13...+15
- Миколаїв – +12...+14
- Херсон – +13...+15
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +10...+12
- Черкаси – +10...+12
- Чернігів – +10...+12
- Суми – +10...+12
- Полтава – +10...+12
- Дніпро – +11...+13
- Запоріжжя – +13...+15
- Донецьк – +12...+14
- Луганськ – +11...+13
- Харків – +11...+13
- Київ – +10...+12
Раніше ми писали
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. В країні стане менше родючого українського чорнозему.
- Вересень у Києві був аномально холодним. Середньомісячна температура в столиці в результаті була нижчою за кліматичну норму на 1,3 градуса.
- Через 30 років південь України може перетворитися на пустелю. В країні стане менше родючого українського чорнозему.