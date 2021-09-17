Україну накриють дощі: де чекати непогоди 17 вересня – прогноз (карта)

У п'ятницю, 17 вересня, в Україні буде досить тепла, але місцями дощова погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в регіонах

Всю західну Україну протягом 17 вересня заливатимуть дощі і грози. Синоптики прогнозують негоду і вдень, і вночі. Температура повітря складе +19... +21 градус. Зате східним регіонам не загрожує велика кількість опадів. Там буде сухо і тепло, з температурою +20... +22 градуси.

На півночі буде дещо прохолодніше – +15... +17 градусів. Частина областей виявилася в полоні негоди. Тому радимо не забути вдома парасольки. На півдні України триватиме літо. Повітря там прогріється до +22... +24 градусів. Опадів не прогнозують.

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У центрі України дощі з грозами пройдуть лише у Вінницькій та Черкаській областях. Температура повітря вдень +19, +24, вночі – +7, +13.

Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Вдень і ввечері очікують дощ.

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