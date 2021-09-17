Україну накриють дощі: де чекати непогоди 17 вересня – прогноз (карта)

У п'ятницю, 17 вересня, в Україні буде досить тепла, але місцями дощова погода.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в регіонах
Всю західну Україну протягом 17 вересня заливатимуть дощі і грози. Синоптики прогнозують негоду і вдень, і вночі. Температура повітря складе +19... +21 градус. Зате східним регіонам не загрожує велика кількість опадів. Там буде сухо і тепло, з температурою +20... +22 градуси.
На півночі буде дещо прохолодніше – +15... +17 градусів. Частина областей виявилася в полоні негоди. Тому радимо не забути вдома парасольки. На півдні України триватиме літо. Повітря там прогріється до +22... +24 градусів. Опадів не прогнозують.
У центрі України дощі з грозами пройдуть лише у Вінницькій та Черкаській областях. Температура повітря вдень +19, +24, вночі – +7, +13.
Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Вдень і ввечері очікують дощ.
Також читайте інші новини на тему
- Вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода в світі. За найймовірнішим Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.
- Київ і передмістя накрила сильна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєвого і Гостомеля повідомляли про пилові бурі і сильні грози, а від потужного вітру трясло будинки та гнуло дерева.