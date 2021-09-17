Украину накроют дожди: прогноз погоды на 17 сентября (карта)

В пятницу, 17 сентября, в Украине будет достаточно теплая, но местами дождливая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в регионах

Всю западную Украину в течение 17 сентября будут заливать дожди и грозы. Синоптики прогнозируют непогоду и днем, и ночью. Температура воздуха составит +19...+ 21 градус. Зато восточным регионам не грозит большое количество осадков. Там будет сухо и тепло, с температурой +20...+22 градуса.

На севере будет несколько прохладнее – +15...+17 градусов. Часть областей оказалась в плену непогоды. Поэтому, советуем не забыть дома зонтики. На юге Украины продлится лето. Воздух там прогреется до +22...+24 градусов. Осадков не прогнозируют.

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В центре Украины дожди с грозами пройдут лишь в Винницкой и Черкасской областях. Температура воздуха днем ​​+19, +24, ночью — +7, +13.

В течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Днем и вечером ожидают дождь.

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