Украину накроют дожди: прогноз погоды на 17 сентября (карта)

В пятницу, 17 сентября, в Украине будет достаточно теплая, но местами дождливая погода.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в регионах
Всю западную Украину в течение 17 сентября будут заливать дожди и грозы. Синоптики прогнозируют непогоду и днем, и ночью. Температура воздуха составит +19...+ 21 градус. Зато восточным регионам не грозит большое количество осадков. Там будет сухо и тепло, с температурой +20...+22 градуса.
На севере будет несколько прохладнее – +15...+17 градусов. Часть областей оказалась в плену непогоды. Поэтому, советуем не забыть дома зонтики. На юге Украины продлится лето. Воздух там прогреется до +22...+24 градусов. Осадков не прогнозируют.
В центре Украины дожди с грозами пройдут лишь в Винницкой и Черкасской областях. Температура воздуха днем +19, +24, ночью — +7, +13.
В течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Днем и вечером ожидают дождь.
Также читайте другие новости по теме:
- Ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.
- Киев и пригороды накрыла сильная буря. Жители столицы, Ирпеня, Немешаева и Гостомеля сообщали о пылевой буре и сильных грозах, а от мощного ветра трясло дома и гнуло деревья.