Україну накриють зливи та сильний вітер: прогноз погоди на 29 листопада (карта)

Попри дощі, подекуди температура сягне 17-19 градусів/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 29 листопада, в Україні прогнозують дощову погоду. Окрім того, очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Цього дня по всій Україні пройдуть дощі, місцями зливи. На Львівщині також прогнозують сніг. Вітер — південно-західний.

На заході прогнозують 2-8 градусів тепла. На сході стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +13 градусів.

У північних регіонах температура становитиме 6-12 градусів тепла. На півдні — +12-19 градусів.

Реклама

У Києві йтиме дощ, 7-9 градусів тепла, а у Сімферополі також очікується дощова погода, проте температура сягатиме 17-19 градусів тепла.

Київ огорнув густий туман

Київ 28 листопада накрив густий туман. Він огорнув кожну вуличку міста, утримуючись протягом усього дня. У Мережі почали ділитися атмосферними фото столиці. Деякі користувачі показали, як виглядає столиця у тумані з висоти пташиного польоту.

Реклама

Читайте також