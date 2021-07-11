Україну заллють потужні зливи. Де погода не порадує українців (карта)

В Україні в найближчі дні погода буде мінливою. Одні регіони заллють потужні зливи, а інші, навпаки, чекають спекотні дні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 12 липня, майже у всіх областях дощі, лише на заході країни синоптики не прогнозують опадів. Вдень температура буде в межах 30-32 градуси, а вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла. На півночі жителів попереджають про негоду, і хоча температура буде високою, зливи нікуди не підуть.

На сході вдень температура коливатиметься в межах 31-33 градуси, а вночі – 19-21 тепла.

На півдні очікуються зливи. Вдень стовпчики термометрів покажуть 30-32 градуси, а вночі спека спаде до позначки +21.

У вівторок, 13 липня, погода трохи зміниться. На заході вдень до +33 градусів, вночі до +19. На більшості територій пройдуть зливи з грозами. На півночі країни будуть ті самі +33.

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У східних регіонах опадів не передбачається. Вдень спека 31-33, а вночі комфортні 16-18 градусів. На півдні синоптики прогнозують зливи з грозами. Вдень температура очікується на рівні 27-29 градусів, а вночі +19.

У середу, 14 липня, опадів в Україні не очікується. У всіх областях температура вдень досягатиме +33, а вночі становитиме 17-19 градусів.

Як ми повідомляли, нещодавно сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло безліч медуз.

Тим часом у Полтаві з'явилися "гарячі" синоптики. Дивіться в нашому сюжеті про хлопців з голим торсом, які розповідають про погоду полтавцям: