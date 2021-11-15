"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів: перелік станцій

Потяги можуть затриматися через реконструкцію колії / Колаж "Сьогодні"
"Укрзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів через реконструкцію колій на ділянці Миронівка – Ім. Т. Шевченка. Роботи починаються сьогодні, 15 листопада.
Про це повідомляє "УЗ".
Наскільки довгими будуть затримки
Орієнтовний час затримки – від 5 хвилин до 1,5 годин. Роботи розпочинаються сьогодні, 15 листопада, і мають завершитись 19 листопада.
Які поїзди затримаються
Запізнення поїздів очікується станціями:
- Миронівка,
- П'ятихатки,
- Тимкове,
- Бурти,
- Вінниця.
"Ми зробимо все можливе, щоб скоротити час затримки в дорозі та забезпечити прибуття поїздів на станції згідно з графіком", – зазначили у "УЗ".
Нові правила безпечних подорожей
З 21 жовтня в Україні діють нові правила подорожей. Для поїздки в поїздах далекого прямування пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:
- одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
- отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
- негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 – вони діють 72 години.
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