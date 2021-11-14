"Укрзалізниця" попередила про можливі затримки потягів: яких станцій це стосується

Затримка можлива у зв'язку з реконструкцією залізничної колії

Затримка можлива на декількох станціях/Колаж: Сьогодні

В "Укрзалізниці" попередили пасажирів про можливі затримки потягів у зв'язку з реконструкцією колії на дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка.

Про це інформує пресслужба перевізника.

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На скільки можуть затримати?

Орієнтовний час затримки від 5 хвилин до 1,5 години. Роботи з реконструкції колії починаються 15 листопада та мають завершитися 19 листопада

Запізнення потягів

Затримка потягів очікується на станціях:

Миронівка;

П'ятихатки;

Тимкове;

Бурти;

Херсон.

"Укрзалізниця зробить все можливе, щоб скоротити час затримки в дорозі та забезпечити прибуття потягів на станції згідно з графіком", — зазначили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Нові правила безпечних подорожей

З 21 жовтня в Україні діють нові правила подорожей. Для поїздки в потягах далекого сполучення пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:

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одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 – вони діють 72 години.

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