"Укрзалізниця" попередила про можливі затримки потягів: яких станцій це стосується

В "Укрзалізниці" попередили пасажирів про можливі затримки потягів у зв'язку з реконструкцією колії на дільниці Миронівка — Ім. Т. Шевченка.
Про це інформує пресслужба перевізника.
На скільки можуть затримати?
Орієнтовний час затримки від 5 хвилин до 1,5 години. Роботи з реконструкції колії починаються 15 листопада та мають завершитися 19 листопада
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Запізнення потягів
Затримка потягів очікується на станціях:
- Миронівка;
- П'ятихатки;
- Тимкове;
- Бурти;
- Херсон.
"Укрзалізниця зробить все можливе, щоб скоротити час затримки в дорозі та забезпечити прибуття потягів на станції згідно з графіком", — зазначили в пресслужбі "Укрзалізниці".
Нові правила безпечних подорожей
З 21 жовтня в Україні діють нові правила подорожей. Для поїздки в потягах далекого сполучення пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:
- одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
- отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
- негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 – вони діють 72 години.
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