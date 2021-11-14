"Укрзализныця" предупредила о возможных задержках поездов: каких станций это касается

В "Укрзализныце" предупредили пассажиров о возможных задержках поездов в связи с реконструкцией пути на участке Мироновка — Им. Т. Шевченко.
Об этом информирует пресс-служба перевозчика.
На сколько могут задержать?
Ориентировочное время задержки от 5 минут до 1,5 часа. Работы по реконструкции пути начинаются 15 ноября и должны завершиться 19 ноября
Далее по теме
Опоздание поездов
Задержка поездов ожидается на станциях:
- Мироновка;
- Пятихатки;
- Тимково;
- Бурты;
- Херсон.
"Укрзализныця сделает все возможное, чтобы сократить время задержки в пути и обеспечить прибытие поездов на станции согласно графику", — отметили в пресс-службе "Укрзализныци".
Новые правила безопасных путешествий
С 21 октября в Украине действуют новые правила путешествий. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:
- получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
- получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.
Читайте также
- Украина и Польша собираются запустить сверхскоростные поезда между Киевом и Варшавой. Это будет совместный проект "Укрзализныци" и польской стороны.
- "Укрзализныця" возобновила рейсы в Европу. Сейчас украинцы могут путешествовать в пять европейских стран.