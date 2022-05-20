"Укрзалізниця" запускає новий потяг: куди можна буде доїхати

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні запускають ще один поїзд для мешканців деокупованих населених пунктів на півночі України. "Укрзалізниця" повідомила, що призначає новий двогрупний потяг, який з'єднає Суми та Чернігів з Івано-Франківськом. Це означає, що вагони поїзда із Сум у Чернігові причіплятимуться до поїзда до Івано-Франківська.

Поїзд 259/260 – 258/257 Суми, Чернігів — Івано-Франківськ відправлятиметься із Сум по непарних числах з 25 травня о 18:05, з Чернігова поїзд відправлятиметься з 27 травня о 20:25 та прибуватиме до Івано-Франківська о 13:23.

Реклама

З Івано-Франківська потяг №259/260 – 258/257 відходитиме по парних числа з 26 травня о 15:57 та прибуватиме до Чернігова о 10:25, до Сум – о 12:26.

Квитки на потяг можна буде купити онлайн та в касах вокзалів.

Реклама

Скасування евакуаційних поїздів

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" скасовує евакуаційні поїзди, крім одного напрямку. Евакуаційні рейси здійснюватимуться лише з Донбасу. Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин, це пов'язано зі зниженням потреб у таких поїздах.

Нині курсує лише один евакуаційний поїзд на добу для мешканців Донбасу. Потяг №234/233 за маршрутом Покровськ — Дніпро — Львів і відправляється щодня о 16:30.

Раніше ми писали: