Усміхайтеся! Аваков після заяви про відставку з раннього ранку здивував дописом в Instagram

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков перед тим, як піти у відставку, на День працівників пожежної безпеки ЗСУ відвідав управління ДСНС у Рівному. Крім працівників спецслужб, на зустрічі були і діти.
Фото із заходу Аваков опублікував вранці 14 липня в Instagram.
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"Усміхайтеся, панове, усміхайтеся! Як ми вчора в Рівному", – написав він.
Нагадаємо, міністр не назвав причину свого рішення піти з посади, але співробітники МВС і депутати Верховної Ради повідомили свої версії.
Президент Зеленський уже запропонував кандидатуру на пост глави МВС . Як виявилося, він бажає бачити в кріслі міністра внутрішніх справ нардепа від "Слуги народу", голову Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.
Заяву глави МВС про відставку незабаром мають розглянути у Верховній Раді.
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