Помер головний народний синоптик України Леонід Горбань

Синоптика не стало 1 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні
Помер відомий український народний синоптик Леонід Горбань. На цей момент причина смерті невідома.
Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на його рідних.
"Леоніда Івановича не стало 1 жовтня", – розповіла невістка народного синоптика.
Причини смерті поки невідомі, йому було 82 роки. Помер Леонід Горбань 1 жовтня.
Про Леоніда Горбаня
Леонід Горбань, який жив під Києвом, – був унікальною людиною. Адже він – єдина в Україні людина, яка була здатна спрогнозувати погоду на рік вперед (другий народний синоптик Валерій Некрасов помер у серпні цього року).
При цьому Леонід Іванович майже завжди потрапляв у десятку або як мінімум у дев'ятку. Ще він унікальний тому, що за освітою не метеоролог, а... професійний пожежник, підполковник, який має 34 роки військової вислуги.
Головний народний синоптик Леонід Горбань про погоду на другу половину літа, осінь, зиму і на роки вперед
Свою першу книгу "Народний календар погоди" Леонід Горбань писав 30 років і видав уже в 1990-ті після розвалу СРСР. Раніше було неможливо: за словами Горбаня, комуністичні цензори називали його знання попівщиною, погрожували "зірвати погони". Потім були й інші книги, найвідоміша – "Погода до 2030 року".
Однак ніхто не міг заборонити Леоніду Горбаню застосовувати знання на практиці. Ще в 1989 році він виступив на Всесоюзній конференції працівників сільського господарства у Києві, де піднімалася тема погоди. Але офіційні синоптики не сприйняли його розрахунки: мовляв, погода – це хаос, а хаос прогнозувати неможливо. З тих пір з представниками Гідрометцентру він відносин не підтримував, як і вони з ним.
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