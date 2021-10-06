Помер головний народний синоптик України Леонід Горбань

Синоптика не стало 1 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Помер відомий український народний синоптик Леонід Горбань. На цей момент причина смерті невідома.

Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на його рідних.

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"Леоніда Івановича не стало 1 жовтня", – розповіла невістка народного синоптика.

Причини смерті поки невідомі, йому було 82 роки. Помер Леонід Горбань 1 жовтня.

Про Леоніда Горбаня

Леонід Горбань, який жив під Києвом, – був унікальною людиною. Адже він – єдина в Україні людина, яка була здатна спрогнозувати погоду на рік вперед (другий народний синоптик Валерій Некрасов помер у серпні цього року).

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При цьому Леонід Іванович майже завжди потрапляв у десятку або як мінімум у дев'ятку. Ще він унікальний тому, що за освітою не метеоролог, а... професійний пожежник, підполковник, який має 34 роки військової вислуги.

Свою першу книгу "Народний календар погоди" Леонід Горбань писав 30 років і видав уже в 1990-ті після розвалу СРСР. Раніше було неможливо: за словами Горбаня, комуністичні цензори називали його знання попівщиною, погрожували "зірвати погони". Потім були й інші книги, найвідоміша – "Погода до 2030 року".

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Однак ніхто не міг заборонити Леоніду Горбаню застосовувати знання на практиці. Ще в 1989 році він виступив на Всесоюзній конференції працівників сільського господарства у Києві, де піднімалася тема погоди. Але офіційні синоптики не сприйняли його розрахунки: мовляв, погода – це хаос, а хаос прогнозувати неможливо. З тих пір з представниками Гідрометцентру він відносин не підтримував, як і вони з ним.

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