Помер легендарний львівський ексурсовод Василь Радковець

У Львові помер відомий екскурсовод Василь Радковець. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові помер легендарний екскурсовод Василь Радковець. Його серце перестало битися на 60-му році життя.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

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Василь Радковець помер від важкої хвороби. Однак, якої саме – наразі не повідомляють.

"Після важкої хвороби перестало битись серце Василя Радковця. Пан Василь був неймовірним охоронцем і оповідником історії нашого міста", – написав Садовий.

Коли відбудуться похорони

Парастас та чин похорону відбудуться у четвер, 14 жовтня. Прощатися із легендарним екскурсоводом будуть о 11:00 в каплиці при Церкві Різдва Пресвятої Богородиці (м. Львів-Сихів, майдан святого Івана Павла ІІ папи Римського, 1).

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Коротка біографія

Василь Радковець народився у 1962 році. Він був найстаршим братом у сім'ї відомих львівських екскурсоводів Петра та Івана Радковців.

Закінчив Львівську політехніку, де вивчився на інженера. Згодом почав організовувати тематичні екскурсії Львовом. Із 2017 року працював провідним спеціалістом у Центрі розвитку туризму Львівської міськради.

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