Умер легендарный львовский эксурсовод Василий Радковец

Во Львове умер известный экскурсовод Василий Радковец. / Фото: Коллаж: Сегодня
Во Львове умер легендарный экскурсовод Василий Радковец. Его сердце перестало биться на 60-м году жизни.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.
Василий Радковец умер от тяжелой болезни. Однако, от какой именно – пока не сообщается.
"После тяжелой болезни перестало биться сердце Василия Радковцы. Господин Василий был невероятным охранником и рассказчиком истории нашего города", – написал Садовый.
Когда состоятся похороны
Парастас и чин погребения состоятся в четверг, 14 октября. Прощаться с легендарным экскурсоводом будут в 11:00 в часовне при церкви Рождества Пресвятой Богородицы (г. Львов-Сихов, площадь святого Иоанна Павла II папы Римского, 1).
Краткая биография
Василий Радковец родился в 1962 году. Он был старшим братом в семье известных львовских экскурсоводов Петра и Ивана Радковцев.
Окончил Львовскую политехнику, где выучился на инженера. Впоследствии начал организовывать тематические экскурсии по Львову. С 2017 работал ведущим специалистом в Центре развития туризма Львовского горсовета.
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