Помер один з піонерів українського інтернету Олексій Мась

Кілька років Олексій Мась пропрацював у «Київстарі». Колаж "Сьогодні".

У віці 47 років помер відомий український інтернет-підприємець і винахідник Олексій Мась.

Про це на його сторінці повідомив брат Олексія Віктор Мась.

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Що відомо про Олексія Мася

Причина смерті, за словами брата, хвороба. Більше жодних подробиць немає. Олексій Мась був одним з перших успішних інтернет-підприємців в Україні. Він створив сервіс Mail.ua, який пізніше був проданий Mail.ru, став співзасновником Української банерної мережі і запустив Infostore.org, який став найпопулярнішим файлообмінником в Україні і був закритий 2008 року.

Кілька років Олексій пропрацював в "Київстар" радником з IT- та digital-напрямку колишнього президента компанії Петра Чернишова. Його завданням був пошук стартапів для інтеграції в компанію.

2019 року він пішов з корпорації заради власного проєкту – "крафтових соцмереж". Це онлайн-спільноти, створені під індивідуальні потреби замовника. Олексій говорив, що у його проєкту є потенціал стати українським "єдинорогом" – стартапом з капіталізацією в мільярд доларів.

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