Знищив десятки одиниць ворожої техніки: історія Героя України Віталія Кучерявого

Віталій Кучерявий загинув у бою. Фото: колаж "Сьогодні"

Віталій Кучерявий – полковник ДПСУ, учасник російсько-української війни, загинув під час російського вторгнення в Україну. Герой України отримав орден "Золота Зірка". Йому було 32 роки.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо про Героя?

Народився 7 серпня 1989 року в с. Водяне, Шполянський район, Черкаська область.

Закінчив Національну академію Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.

Був начальником відділу КПВВ "Щастя" Луганського прикордонного загону.

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Як загинув Віталій?

У ході росіського вторгення в Україну загін під командуванням Віталія Кучерявого вступив у бій 24 лютого 2022 року. Протягом тривалого часу підрозділ успішно відбивав атаки ворога.

13 березня 2022 року близько 6-ї ранку Віталій загинув під час бою від артилерійського снаряда.

Десятки одиниць знищеної ворожої техніки, взяті в полон вороги, відбиті атаки та врятовані життя побратимів — так проявив себе Віталій та очолюваний ним прикордонний підрозділ.

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Нагороди захисника

За здійснення особистих героїчних вчинків, відвагу і самовідданість, виявлені під час виконання завдань з охорони та оборони державного кордону, указом президента України присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).

Указом президента України № 124/2022 від 10 березня 2022 року "Про відзначення державними нагородами України" — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Віталію було 32 роки

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