Впорядкування державних свят: чи стане більше в Україні вихідних (відео)

Ініціатори законопроекту кажуть: свят багато, вони різні за статусом і призначати їх може відразу кілька органів. Колаж "Сегодня".

Ханука, Курбан-байрам і День Перуна – ці свята незабаром можуть стати офіційними вихідними в Україні. На обговорення громадськості пропонують законопроєкт про перегляд святкового календаря, зате в цьому документі збираються скасувати додатковий відпочинок, якщо свято припало на суботу або неділю. Невже для українців буде менше офіційних вихідних – йдеться в сюжеті "Сегодня".

Нові вихідні дні

Канікули восени і навесні. А ще – карантини і свята. І хоча діти радіють, досвідчений педагог говорить: відпочиваємо багато.

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"Зрозуміло, що всі ці відпрацювання вихідних там по суботах, вони не дуже ефективні. Неминуче виникає питання перевантаженості дітей", сказав заслужений учитель України Віктор Громов.

А ось хто відчуває ефект навіть від одного додаткового вихідного – це ресторатори. Коли доводиться три-чотири неробочі дні поспіль – доходи ростуть в середньому на 20%.

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"Ми приплив людей відчуваємо, люди можуть собі дозволити відпочити наприклад в неділю, Більш дозволено вживання алкогольних напоїв, потанцювати, святкувати, співати караоке-то довше, тому що не потрібно рано вставати", – сказала співвласниця мережі ресторанів Оксана Середюк.

Відпочинок, заробіток – це добре, але з святковими днями треба навести порядок

"У нас зараз повний бардак зі святами в країні. Головна мета закону – це впорядкувати систему свят: чітко визначити де закінчується компетенція верховної ради, де компетенція президента, де міністрів, щоб хтось відповідав за професійні свята, хтось через траур, а хтось за недержавні свята ", – говорить голова інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Ініціатори законопроекту кажуть: свят багато, вони різні за статусом і призначати їх може відразу кілька органів. А так бути не повинно.



"Документ виділяє професійні свята. Визначає 12 державних і 13 міжнародних свят. 9 траурних і скорботних днів. А ще вводить 17 традиційних свят, серед яких наприклад День Перуна, Курбан-Байрам і Рош а-Шана", – пояснює журналіст Віра Качмар.



Ці дні виділили як традиційні на прохання офіційних релігійних громад, які є в Україні. Їх представники можуть у роботодавця протягом року попросити три безкоштовні додаткові вихідні, щоб відзначити свої свята.

"Це люди, які платять податки, вони є громадянами України у них є перелік свят, які на їхню релігійним правилам є неробочими днями. А в державі нашій вони не значиться. А ще закон пропонує скасувати перенесення вихідного, якщо свято припадає на суботу або неділю . Таких зараз 11-ть ", – підкреслює Дробович.

У Мінкульті пояснюють – рішення прийняли, спираючись на досвід європейських країн. Якщо 1 травня буде припадати на неділю, то понеділка 2 травень, буде робочим вдень. Перенесення вихідного дня пропонуємо залишити для деяких традиційних свят, а саме: Нового року, Різдва Христового – 25 грудня і 7 січня, Пасхи, Дня Святої Трійці. Правда, 8 березня і 1 травня в проєкт закону таки вказані як вихідні. Ще один неробочий день в календарі з'явиться 28 липня – це День української державності. Свої пропозиції до законопроекту бажаючі можуть пропонувати до 2 жовтня. А на голосування документ потрапить в кращому випадку за півроку, кажуть в Інституті нацпам'яті.

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