Вже не на рік. В Україні скоротять строк дії "зелених" COVID-сертифікатів

Термін дії COVID-сертифіката зменшиться / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні скоротять строк дії "зелених" COVID-сертифікатів з 365 до 270 днів. Отже, вони діятимуть лише дев'ять місяців, а не 12, як зараз.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич в ефірі каналу "1+1".

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За словами Карчевич, за ці зміни парламент може проголосувати вже в перші дні своєї роботи у 2022 році.

Зменшуючи строк дії документів про вакцинацію, Україна орієнтується на таку саму практику країн ЄС.

"Ми готуємо таке саме рішення на рівні українського законодавства. Воно буде прийнято орієнтовно цього тижня. Термін дії сертифікатів буде скорочено до дев'яти місяців", – сказала вона.

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Як це вплине на вакцинованих людей?

Карчевич раніше заявляла, що для людей, які з цим сертифікатом поїдуть до країн ЄС, він буде дійсним, але у межах встановленого цими країнами терміну придатності.

Вона додала, що якщо у людини строк дії COVID-сертифіката після другої дози буде більше 270 днів, то вона може перетнути кордони ЄС у межах тих обмежень, які встановлені на рівні кожної окремої країни.