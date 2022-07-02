У Бердянську підняли з дна затоплений ЗСУ десантний корабель РФ "Саратов" (фото)

Окупанти підняли з дна зруйнований корабель. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бердянському порту російські окупанти підняли з дна великий десантний корабель "Саратов", що затонув у березні. Він перевозив техніку загарбників. За словами українських військових, "Саратов" затопили ударом оперативно-тактичної ракети.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

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Що відомо?

1 липня представник так званої "нової адміністрації" регіону Володимир Рогов заявив, що в порту Бердянська було проведено операцію з підйому затонулого БДК "Саратов" проєкту 1171 "Тапір".

"Корабель отримав пошкодження внаслідок обстрілу 24 березня порту балістичними ракетами "Точка-У". Затоплення БДК було здійснено екіпажем, щоб уникнути детонації боєприпасів, що знаходилися на борту, в умовах пожежі, що почалася", – заявив Рогов.

Росіяни підняли підбитий корабель

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Який виглядає великий десантний корабель "Саратов"

У Бердянську ЗСУ, окрім "Орська", підбили ще три десантні кораблі РФ

24 березня Збройні сили України атакували захоплений російськими окупантами Бердянський порт у Запорізькій області. Як повідомляв сайт "Сьогодні", українські військові знищили десантний корабель ворога "Орськ" та резервуар на 3000 тонн пального.

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Також стало відомо, що крім знищеного "Орська," було пошкоджено ще кілька російських військових суден. Сталася пожежа на великому десантному кораблі "Саратов".