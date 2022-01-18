У Чернігівській області внаслідок пожежі загинула жінка з трьома онуками

Жінка з трьома дітьми загинула на пожежі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області, поблизу Ніжина, сталася масштабна пожежа в приватному будинку. У ньому загинули жінка та троє дітей.

Як стало відомо новинам "Сьогодні", в будинку були жінка, 1973 року народження, з трьома онуками. Пожежу виявив її чоловік, який повернувся додому.

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Загиблі діти – двоє хлопчиків та дівчинка (2017 і 2018 року народження). Серед загиблих дітей є близнята. Причину пожежі поки не називають, рятувальники все ще працюють на місці трагедії.

Що відомо про пожежу

Як повідомили в ДСНС, пожежа виникла о 16:44 у селі Браниця Ніжинського району. Горів приватний житловий будинок. О 17:25 пожежу на площі 56 кв. м було локалізовано, а о 18:48 – ліквідовано.

Внаслідок пожежі загинуло 4 людини, з них троє дітей (2017 і 2018 року народження).

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Місце пожежі. Фото: ГУ ДСНС у Чернігівській області

У ДСНС просять бути обережними

Рятувальники звернулися до громадян після цієї трагічної пожежі.

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"Дотримуйтесь правил пожежної безпеки у побуті. Стежте за справністю печей, газових, електричних та обігрівальних приладів, та перевіряйте їх", – закликають у ДСНС.

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