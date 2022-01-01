Все в диму. На Чернігівщині в перший день нового року загинули пенсіонерка і онук (фото)

Тіла загиблих знайшли у будинку після того, як загасили пожежу

Причину пожежі поки не встановили. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чернігівській області в перший день 2022 року сталася смертельна пожежа. Вона забрала житття двох людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Чернігівської області.

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Подробиці

Пожежа виникла в місті Носівка близько 10:00 1 січня у приватному житловому будинку по вулиці Вокзальній.

На момент прибуття рятувальників з вікон оселі виходив дим. Пожежу о 10:40 було локалізовано, а об 11:42 остаточно ліквідовано.

З фото видно, що вогонь повністю знищив ліжко та одну із кімнат у будинку.

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Місце пожежі. Фото: ДСНС

Що відомо про загиблих

Вогонь забрав життя жінки 1936 року народження, яка була власницею будинку. Та її 36-річного онука. Причини та обставини трагедії наразі встановлюються.

Як уникнути пожеж

Рятувальники радять дотримуватися наступних правил:

не паліть у ліжку;

слідкуйте за станом та справністю електромережі;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски тощо;

не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

уникайте перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

використовуйте пічне опалення та прилади для обігріву, дотримуючись правил пожежної безпеки.

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