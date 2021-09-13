У справі про підпал машини Гео Лероса з'явилися плівки з підозрюваним

Машина народного депутата Гео Лероса згоріла 28 серпня / Колаж "Сьогодні"

У справі про підпал 28 серпня Mercedes Benz народного депутата України Гео Лероса, рік тому виключеного з провладної фракції "Слуга народу", з'явився перший підозрюваний.

Про це повідомляють на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР).

"13 вересня 2021 року на одному із Telegram-каналів опубліковано відео під назвою "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса". На відео зафіксовано особу, що зовні схожа на народного депутата Гео Лероса, яка за грошову винагороду підшукує співучасників для вчинення кримінального злочину, а саме – імітації нападу на себе особисто задля створення ілюзії погроз нібито за політичну діяльність та з метою дискредитації органів державної влади", – сказано в повідомленні ДБР.

Тепер слідчі органи цікавить особа, яка на відео обговорює зі співрозмовником план використання цієї ситуації як інформаційного приводу для подальших публічних виступів.

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ДБР попереджає, що дії зазначеної особи підпадають під ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) і ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Бюро звернулося до Генпрокурора для внесення відповідної інформації в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Поліція Києва повідомила, що відео долучили до справи про підпал автомобіля нардепа.

Відповідь Лероса

На своїй сторінці в Фейсбук Лерос зажадав опублікувати повністю все відео без ретушування.

"Зараз через сумнівні анонімні ТГ канали розпочалась брудна кампанія проти мене у відповідь на події, які відбулись у Верховній Раді минулого тижня. На відео повністю сфабрикований звук та замазано 70% екрану. У мене є прості питання до авторів цього "творіння": Чи можливо, щоб дане відео записане рік-півтора тому(якщо взяти до уваги тему відео), але вийшло воно тільки зараз? Невже зграя Зеленського так довго терпіла, і нарешті "увірвався терпець"? Чого чекали? Чому на відео замазано 70% екрану? Хто же там?) Де це знято і коли?", – написав нардеп.

Скандали з Гео Леросом