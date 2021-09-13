У справі про підпал машини Гео Лероса з'явилися плівки з підозрюваним

Машина народного депутата Гео Лероса згоріла 28 серпня / Колаж "Сьогодні"
У справі про підпал 28 серпня Mercedes Benz народного депутата України Гео Лероса, рік тому виключеного з провладної фракції "Слуга народу", з'явився перший підозрюваний.
Про це повідомляють на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР).
"13 вересня 2021 року на одному із Telegram-каналів опубліковано відео під назвою "Появились новые подробности в поджоге Mercedes Benz Лероса". На відео зафіксовано особу, що зовні схожа на народного депутата Гео Лероса, яка за грошову винагороду підшукує співучасників для вчинення кримінального злочину, а саме – імітації нападу на себе особисто задля створення ілюзії погроз нібито за політичну діяльність та з метою дискредитації органів державної влади", – сказано в повідомленні ДБР.
Тепер слідчі органи цікавить особа, яка на відео обговорює зі співрозмовником план використання цієї ситуації як інформаційного приводу для подальших публічних виступів.
ДБР попереджає, що дії зазначеної особи підпадають під ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) і ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). Бюро звернулося до Генпрокурора для внесення відповідної інформації в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Поліція Києва повідомила, що відео долучили до справи про підпал автомобіля нардепа.
Відповідь Лероса
На своїй сторінці в Фейсбук Лерос зажадав опублікувати повністю все відео без ретушування.
"Зараз через сумнівні анонімні ТГ канали розпочалась брудна кампанія проти мене у відповідь на події, які відбулись у Верховній Раді минулого тижня. На відео повністю сфабрикований звук та замазано 70% екрану. У мене є прості питання до авторів цього "творіння": Чи можливо, щоб дане відео записане рік-півтора тому(якщо взяти до уваги тему відео), але вийшло воно тільки зараз? Невже зграя Зеленського так довго терпіла, і нарешті "увірвався терпець"? Чого чекали? Чому на відео замазано 70% екрану? Хто же там?) Де це знято і коли?", – написав нардеп.
Скандали з Гео Леросом
- У вересні 2020 року фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Гео Лероса.
- Приводом стало відкриття кримінального провадження через скандал за участю брата глави Офісу президента, одним з фігурантів якого був Гео Лерос.
- Взимку Печерський суд Києва частково задовольнив позов нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенко до позафракційного депутату Гео Лероса.
- На початку серпня Київський апеляційний суд розглянув позов Дениса Єрмака проти народного депутата Гео Лероса і прийняв рішення про його задоволенні, зобов'язавши нардепа публічно спростувати висунуті їм раніше проти брата глави Офісу президента звинувачення.
- 9 вересня народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко відтягав Гео Лероса від трибуни у Верховній Раді.