Українці часто стикаються з корупцією і не вірять в деолігархізацію – соцопитування

40% опитаних респондентів вважають, що прийняття закону про статус олігархів не зменшить їх вплив на владу. Колаж: "Сьогодні"

Найголовнішими завданнями влади, на думку українців, є боротьба з корупцією, припинення війни на Донбасі та встановлення контролю над цінами.

Про це кажуть результати соцопитування, проведеного Gradus Research.

Реклама

Опитування було проведено самозаповненням анкети в мобільному додатку gradus.app. Період проведення опитування: 20 вересня 2021, розмір вибірки: 1000 респондентів.

ТОП-5 пріоритетних питань для влади

Головні завдання влади, на думку респондентів, яким запропонували вибрати до трьох варіантів, розподіляються таким чином:

46,5% опитаних назвали головним пріоритетом боротьбу з корупцією; 40,1% – припинення військових дій на Донбасі; 36,8% – контроль над цінами на газ; 33,8% – контроль над цінами на продукти; 22,4% – створення нових робочих місць.

За даними опитування компанії Gradus

Реклама

Побутова корупція

Соцопитування з'ясувало як часто українці стикаються з ситуаціями побутової корупції (подарунки вчителям, лікарям, подяку за послуги чиновникам і т.д). На думку респондентів:

60% опитаних, постійно стикаються з побутовою корупцією; 27% – часто; 8% – важко відповісти; 4% – рідко; 1% – ніколи.

Ефективність деолігархізації

Згідно з опитуванням, питання деолігархізації тільки на сьомому місці, а все тому, що в разі прийняття закону про статус олігархів вплив олігархів на владу і політику не буде обмежено:

40% опитаних респондентів вважають, що прийняття закону про статус олігарха не допоможе; 33% – важко відповісти; 27% – згодні з тим, що прийняття цього закону допоможе в боротьбі проти впливу олігархів на владу.

Що з законом про олігархів

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Згідно з початковою редакцією, олігархом визначається людина, яка:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, на день набуття чинності цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;

вартість його активів (і осіб, бенефіціаром яких він є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогодні це 2 млрд 379 млн грн).

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства в період посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

додаток для власників iPhone.

додаток для користувачів Android.