Українці часто стикаються з корупцією і не вірять в деолігархізацію – соцопитування

40% опитаних респондентів вважають, що прийняття закону про статус олігархів не зменшить їх вплив на владу. Колаж: "Сьогодні"
Найголовнішими завданнями влади, на думку українців, є боротьба з корупцією, припинення війни на Донбасі та встановлення контролю над цінами.
Про це кажуть результати соцопитування, проведеного Gradus Research.
Опитування було проведено самозаповненням анкети в мобільному додатку gradus.app. Період проведення опитування: 20 вересня 2021, розмір вибірки: 1000 респондентів.
ТОП-5 пріоритетних питань для влади
Головні завдання влади, на думку респондентів, яким запропонували вибрати до трьох варіантів, розподіляються таким чином:
- 46,5% опитаних назвали головним пріоритетом боротьбу з корупцією;
- 40,1% – припинення військових дій на Донбасі;
- 36,8% – контроль над цінами на газ;
- 33,8% – контроль над цінами на продукти;
- 22,4% – створення нових робочих місць.
За даними опитування компанії Gradus
Побутова корупція
Соцопитування з'ясувало як часто українці стикаються з ситуаціями побутової корупції (подарунки вчителям, лікарям, подяку за послуги чиновникам і т.д). На думку респондентів:
- 60% опитаних, постійно стикаються з побутовою корупцією;
- 27% – часто;
- 8% – важко відповісти;
- 4% – рідко;
- 1% – ніколи.
Ефективність деолігархізації
Згідно з опитуванням, питання деолігархізації тільки на сьомому місці, а все тому, що в разі прийняття закону про статус олігархів вплив олігархів на владу і політику не буде обмежено:
- 40% опитаних респондентів вважають, що прийняття закону про статус олігарха не допоможе;
- 33% – важко відповісти;
- 27% – згодні з тим, що прийняття цього закону допоможе в боротьбі проти впливу олігархів на владу.
Що з законом про олігархів
Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічний або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
Згідно з початковою редакцією, олігархом визначається людина, яка:
- бере участь у політичному житті;
- має значний вплив на засоби масової інформації;
- є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, на день набуття чинності цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище;
- вартість його активів (і осіб, бенефіціаром яких він є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогодні це 2 млрд 379 млн грн).
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