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Украинцы часто сталкиваются с коррупцией и не верят в деолигархизацию – соцопрос

Артем Гавриленко
24 сентября, 12:50
Больше всего украинцы ожидают решительной борьбы с коррупцией, прекращения войны на Донбассе и контроля над ценами

40% опрошенных респондентов считают, что принятие закона о статусе олигарха не уменьшит их влияние на власть. Коллаж: "Сегодня"

Самыми главными задачами власти, по мнению украинцев, являются борьба с коррупцией, прекращение войны на Донбассе и установление контроля над ценами.

Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного Gradus Research.

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Опрос был проведен самозаполнением анкеты в мобильном приложении gradus.app. Период проведения опроса: 20 сентября 2021, размер выборки: 1000 респондентов.

ТОП-5 приоритетных вопросов для власти

Главные задачи власти, по мнению респондентов, которым предложили выбрать до трех вариантов, распределяются таким образом:

  1. 46,5% опрошенных назвали главным приоритетом борьбу с коррупцией;
  2. 40,1% – прекращение военных действий на Донбассе;
  3. 36,8% – контроль над ценами на газ;
  4. 33,8% – контроль над ценами на продукты;
  5. 22,4% – создание новых рабочих мест.

По данным опроса компании Gradus

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Бытовая коррупция

Соцопрос выяснил как часто украинцы сталкиваются с ситуациями бытовой коррупции (подарки учителям, врачам, благодарность за услуги чиновникам и т.д). По мнению респондентов:

  1. 60% опрошенных, постоянно сталкиваются с бытовой коррупцией;
  2. 27% – часто;
  3. 8% – тяжело ответить;
  4. 4% – редко;
  5. 1% – никогда.

Эффективность деолигархизации

Согласно опросу, вопрос деолигархизации только на седьмом месте, а все потому, что в случае принятия закона о статусе олигархов влияние олигархов на власть и политику не будет ограничено:

  1. 40% опрошенных респондентов считают, что принятие закона о статусе олигарха не поможет;
  2. 33% – тяжело ответить;
  3. 27% – согласны с тем, что принятие этого закона поможет в борьбе против влияния олигархов на власть.

Что с законом об олигархах

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Согласно первоначальной редакции, олигархом определяется человек, который:

  • участвует в политической жизни;
  • имеет значительное влияние на средства массовой информации;
  • является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования;
  • стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн);
  • если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.

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Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

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