У Харкові російський снаряд влучив у школу: фото

/ Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові снаряд російської армії, яка вторглася в Україну, влучив у будівлю школи. Фото наслідків повітряної атаки на Салтівці опублікував телеграм-канал "Суспільне Харків".
На фотографіях видно, що в будівлі пробито стіну, вибито вікна, великі руйнування всередині.
Ситуація у Харкові 2 березня
- Вранці 1 березня у Харкові ракета вибухнула на площі Свободи – центральної площі міста. Там базувався волонтерський пункт. У будинках повилітали шибки з вікон, горів оперний театр. Було частково зруйновано будівлю ОДА та прилеглі будівлі. Під завалами лишилися люди.
- Російський винищувач скинув бомбу на завод підйомно-транспортного обладнання у Харкові. За словами очевидців, є жертви.
- Внаслідок чергового авіаудару Росії по Харкову ввечері загинуло п'ять мирних жителів. Снаряд уцілив у житловий будинок на Ново-Баварському проспекті.
- Пізно увечері 1 березня ворог продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар припав на танкове училище. Біля 6 ракет прилетіли до кадетського корпусу. За попередніми даними є загиблі.
- Вночі 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по казармах льотного училища у Харкові, розташованому на вулиці Клочківській, 228.
- Вдень 2 березня війська РФ намагалися знищити телевежу у Харкові забороненою вакуумною бомбою.