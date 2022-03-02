У Харкові російський снаряд влучив у школу: фото

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові снаряд російської армії, яка вторглася в Україну, влучив у будівлю школи. Фото наслідків повітряної атаки на Салтівці опублікував телеграм-канал "Суспільне Харків".

На фотографіях видно, що в будівлі пробито стіну, вибито вікна, великі руйнування всередині.

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Ситуація у Харкові 2 березня