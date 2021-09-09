Обмінялися обручками у весільних сукнях. У Харкові пройшло ЛГБТ-весілля

Акція пройшла без ексцесів / Колаж "Сегодня"

У Харкові пройшло "весілля" між двома дівчатами. На сходинках Центрального палацу одружень Харкова двоє дівчат у весільних сукнях обмінялися кільцями, клятвами і кинули в натовп букет.

Про це повідомляється на фейсбук сторінці " Харків Сіті " .

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ХарьковПрайд

Оскільки в Україні одностатеві шлюби не дозволені, звичайно, це був усього лише перформанс в рамках ХарьковПрайда, який представники ЛГБТ-спільноти проводять в ці дні.

В ході акції її учасники вимагають рівного доступу до державних інституцій, зокрема – до реєстрації шлюбів для всіх людей – незалежно від орієнтації та статі.

Акції "Маршу рівності"