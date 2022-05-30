У Харківській області змінили час комендантської години – нові правила

У Харківській області нова комендантська година. Фото: колаж "Сьогодні"
Із сьогоднішнього дня, 30 травня, у Харківській області змінюється час комендантської години. Вже підписане відповідне розпорядження. Тепер комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00. Нагадаємо, з 2 травня комендантська година в регіоні тривала з 21:00 до 06:00.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Комендантська година триватиме з 22:00 до 06:00 години. Сьогодні підписав відповідне розпорядження", – заявив він.
Варто зазначити, що у цей період заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Необхідно перебувати вдома та в безпечних укриттях.
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