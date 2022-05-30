В Харьковской области изменили время комендантского часа – новые правила

В Харьковской области новый комендантский час. Фото: коллаж "Сегодня"
С сегодняшнего дня, 30 мая, в Харьковской области меняется время комендантского часа. Уже подписали соответствующее распоряжение. Теперь комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Напомним, со 2 мая комендантский час в регионе был с 21:00 до 06:00.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", – заявил он.
Стоит отметить, что в это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Необходимо находиться дома и в местах безопасности.
Обстановка в Харькове и области
Российские оккупанты продолжают уничтожать население Украины, в том числе детей. Во время очередного обстрела Харькова погиб младенец.
В Харькове произошла стрельба в районе Холодной Горы. Неизвестный мужчина открыл огонь из автомата.
Еще один населенный пункт вернулся под контроль Киева – ВСУ освободили поселок Дементиевку, который находится в Дергачевском районе Харьковской области.
30 мая российские оккупанты нанесли удар по городу Мерефа Харьковской области.
Вооруженные силы Украины в ближайшее время могут выйти на госграницу на северо-востоке Харьковской области. В этом направлении украинские защитники перешли в контрнаступление.