В Харьковской области изменили время комендантского часа – новые правила

В Харьковской области новый комендантский час. Фото: коллаж "Сегодня"

С сегодняшнего дня, 30 мая, в Харьковской области меняется время комендантского часа. Уже подписали соответствующее распоряжение. Теперь комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Напомним, со 2 мая комендантский час в регионе был с 21:00 до 06:00.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Комендантский час продлится с 22:00 до 06:00. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", – заявил он.

Стоит отметить, что в это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Необходимо находиться дома и в местах безопасности.

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