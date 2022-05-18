Власти Сумской области подарили гражданам один военный час

Власти Сумской области изменили сроки комендантского часа, который был введен сразу после вторжения войск России на территорию Украины 24 февраля.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий на своем телеграм-канале.
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"Да, изменился комендантский час в Сумской области. Уже сегодня, да, с 18 мая. С десяти вечера теперь, а не с девяти. А утром нет, так и осталось до 5 часов", – сообщил Живицкий.
Таким образом с 18 мая гражданам необходимо находиться дома с 22:00 до 05:00.
Напомним, что во время комендантского часа гражданским лицам запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их имеют работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области. Также необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Обстановка в области
- В Сумской области в результате боев 17 мая прорыв оккупантами государственной границы не зафиксирован. Однако обстрелы продолжаются.
- Оккупанты 17 мая обстреляли с территории РФ приграничные населенные пункты Сумской области – Эсмань, Бояро-Лежачев, Сопич, а также город Ахтырку.
- Вечером 14 мая захватчики в очередной раз обстреляли Сумскую область. Конкретной цели скорее всего у оккупантов не было – они проводили хаотичный обстрел. К счастью, обошлось без жертв.
- 12 мая российская армия ударила по Сумской области из тяжелой артиллерии. За полчаса было выпущено минимум 20 снарядов.