В Італії перекинувся автобус із 50 українцями – є загиблі

В аварію потрапило кілька сотень українців / Фото: Колаж: Сьогодні
На півночі Італії перекинувся автобус із евакуйованими українцями. Аварія сталася на ділянці між Чезеною та Вальє-дель-Рубіконе. Кінцевим пунктом рейсу було місто Пескара.
Про це повідомляє Sky TG24.
Автобус перевозив близько 50 біженців із України. ДТП сталася вранці в неділю, 13 березня, на 101-му кілометрі південної смуги неподалік Форлі.
За попередніми даними, внаслідок аварії загинула одна жінка. Інші пасажири не постраждали. На місці працюють рятувальники. Причини ДТП з'ясовуються.
Умови, за яких учасники ДТП можуть застосовувати європротокол
- У ДТП бере участь не більше двох транспортних засобів.
- Обидва водії мають діючі поліси ОСАЦВ, тобто оформити європротокол не можна лише у випадку, якщо один із водіїв знехтував вимогою закону про необхідність страхування своєї відповідальності або є пільговиком, згідно із законом, звільненим від обов'язку укладати договір ОСАЦВ.
- В обох водіїв відсутні ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
- Учасники ДТП погоджуються з визначенням обставин аварії (немає розбіжностей щодо того, хто став винуватцем).
- У ДТП немає людей, які загинули або отримали травми.